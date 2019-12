DOLIU IN POLITICA. A murit un apropiat al presedintelui Klaus Iohannis

Mama primarului Sibiului, Astrid Fodor, a murit in Ajunul Craciunului. Astrid Fodor a ajuns primar, initial interimar, apoi prin alegeri, la Sibiu, dupa ce Klaus Iohannis a castigat, in 2014, alegerile prezidentiale.

A murit mama lui Astrid Fodor, o apropiata a presedintelui Klaus Iohannis. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Primariei Sibiu.

"Intreaga echipa din Primaria Sibiu este alaturi de doamna primar Astrid Fodor in aceste momente triste in care se desparte de mama sa, ILSE GRAEF, o doamna cu un caracter puternic si un suflet bland. Dumnezeu sa o odihneasca in pace si sa aline durerea familiei indoliate", este mesajul postat pe pagina de Facebook a Primariei Municipiului Sibiu.

Astrid Fodor si Klaus Iohannis sunt extrem de apropiati, astfel ca nu este exclus ca presedintele Romaniei sa mearga la inmormantarea mamei primarului.

