DOLIU in politica ieseana! Un cunoscut primar s-a stins din viata

Doliu in aceasta dimineata in politica ieseana. Un cunoscut primar al judetului Iasi s-a stins din viata. Decesul ar fi survenit in somn, iar in jurul orei 1.00, doua ambulante au incercat, fara succes, sa il resusciteze. Vasile Cornelus Baciu, primar la al patrulea mandat in comuna Alexandru Ioan Cuza, a anuntat, acum cativa ani, ca isi va da foc la Bucuresti pentru ca nu gaseste un medic care sa aiba grija de cei 1.800 de asigurati din localitatea sa. Urma sa implineasca 52 de ani.