DOLIU in politica ieseana! Un fost sef din cadrul Consiliului Judetean a murit - FOTO

Veste cumplita pentru politica ieseana. Un fost sef al consiliului judetean Iasi a murit in aceasta dimineata. Vladimir Tanasoiu, sef al CJ Iasi in perioada 1996-2000 s-a stins din viata in aceasta dimineata. De profesie medic veterinar, Vladimir Tanasoiu, a fost sef al consiliului Judetean Iasi din partea PNL. Din cate se pare, moartea a venit dupa o lunga suferinta. Dupa mandatul din fruntea CJ Iasi a mai cochetat cu politica, ocupand un post de consilier local in cadrul comunei iesene Barnova. Dumnezeu sa-L ierte!