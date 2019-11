Doliu in politica romaneasca! A murit Sorin Frunzaverde. Suferea de o boala necrutatoare

Fostul ministru Sorin Frunzăverde s-a stins din viaţă în această dimineaţă la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Sorin Fruzăverde s-a luptat mai mulţi ani cu o boală necruţătoare, şi a urmat tratament atât în ţară cât şi în străinătate. Din păcate, medicii au confirmat decesul fostului politician în această dimineaţă. Sorin Frunzăverde, născut la The post Doliu în politica românească! A murit Sorin Frunzăverde. Suferea de o boală necruţătoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.