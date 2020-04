Doliu in presa romaneasca. Pagina ziaristei este plina de mesaje de durere

O știre a cutremurat presa românească: A murit Miruna Matei.

Era unul dintre cei mai apreciați și respectați jurnaliști din România aproape trei decenii închinându-i acestei activități.

Miruna Matei şi-a început cariera în 1994, lucrând pe rând la Agerpres, Mediafax şi Radio România.

Aproape trei ani a fost ofiţer de presă la Parlamentul European. În ultimii ani, Miruna Matei a fost şi cercetător la Institutul Hudson din Washington D.C.



Iată și câteva din mesajele postate pe pagina sa de Facebook



# Miruna, draga mea !

Nu am cuvinte, nu pot crede, e dureros, e o veste tristă, astăzi aşteptam telefonul tău, să-mi urezi la mulți ani şi să-mi spui că abia aştepți să ne vedem...te iubesc Miruna, drum lin îți doresc !

Sincere condoleanțe, dragii mei !

Cristi, Radu, tuşa Lala...doamne ce durere !

Dumnezeu să o odihnească în pace!



# Nu îmi vine să cred! Condoleanțe familiei.Dumnezeu să o odihnească în pace.



# Veselă, curajoasă, prietenoasă, mereu în ajutorul oamenilor, mereu în prima linie, asa era Miruna....acum....trist si fara de cuvinte spun, că am sărăcit prin pierderea acestui om, un om bogat sufletește si nu numai..

# Condoleanțe familiei! Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace!

# Doar tacere ......

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Condoleanțe! Nu pot să cred... Dumnezeu s-o odihnească în pace!

# Cel mai frumos om...sincere condoleante...

‎#Nu se poate, îmi pare rău!Condoleanțe familiei.

Dragă Miruna, Să fii bine, acolo unde ai plecat! Aici e trist, e pustiu, e fără tine.