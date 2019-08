Doliu in PSD: a murit o femeie la scoala de vara de la Mamaia - surse

Scoala de vara a femeilor PSD, desfasurata in acest weekend la Mamaia, a fost marcata sambata de o tragedie. O femeie, membra a partidului, nu participa la eveniment dar a venit sa isi vada colegele, fiind in trecere in drum spre o nunta pe litoral. Femeia a murit dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, zic surse politice aflate la fata locului. Membra PSD nu a putut sa mai fie resuscitata.

Reamintim ca s-a mai inregistrat sambata un incident. Ambulanţa a fost solicitată la Pavilionul Expoziţional din Mamaia, unde are loc CEX al PSD, deoarece mai multe persoane acuzau dureri abdominale și vărsături. Trei persoane au primit îngrijiri medicale și nu au fost duse la spital.

Citește și: Rareș Bogdan pune tunurile pe Tăriceanu! ‘Aţi stat bot în bot cu PSD şi acum faceţi din amnezie o virtute’ .