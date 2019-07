DOLIU in PSD! Unul dintre cei mai influenti lideri s-a stins din viata 

ion vasile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul lider PSD medicul Ion Vasile, fost senator si fost prefect, care timp de aproape doua decenii a fost cel mai influent politician buzoian, a incetat din viata din cauza unei boli neiertatoare, anunta cotidianul Opinia. Ion Vasile s-a nascut pe 12 ianuarie 1950, la Blajani, a urmat Facultatea de Medicina Generala, specialitatea pediatrie, la Institutul de Medicina si Farmacie din Iasi, intre 1967 si 1973. Intre anii 1977 si 1980 a efectuat stagii de specializare in chirurgie pediatrica si alte cinci cursuri de perfectionare in Bucuresti. Dupa absolvire este medic secundar (rezident in specialitatea chirurgie pediatrica) la Spitalul Clinic de Copii din Bucuresti (1973 - 1980), medic principal de specia ...