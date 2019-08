Doliu in Romania! A murit Catalina Buzoianu

Catalina Buzoianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa de Productie TVR a anuntat pe pagina de ca regizoarea Catalina Buzoianu a incetat din viata. ”Drum lin in lumina, Catalina Buzoianu (13 aprilie 1938 - 3 august 2019)”, scrie pe pagina de a Casei de Productie TVR. Actrita Oana Pellea a transmis si ea un mesaj de condoleante in mediul online: "A apus Steaua unui om si a unui regizor care a facut Istorie in Teatrul Romanesc! DUMNEZEU SA O ODIHNEASCA PE CATALINA BUZOIANU!". ____________________ Catalina Buzoianu, unul dintre cei mai importanti regizori de teatru din Romania, un admirabil pedagog care si-a dedicat viata scenei si invatamantului teatral, din 1975 fiind profesoara la catedra de regie teatru, iar din 199 ...