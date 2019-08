DOLIU in Romania! O cunoscuta actrita s-a stins din viata

Monica Ghiuta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumea filmului din Romania este din nou in doliu. La doar o zi de la moartea Florinei Cercel, actrita Monica Ghiuta s-a stins din viata. ”Ne-a parasit si Monica Ghiuta! Dumnezeu s-o odihneasca! Actrita Monica Ghiuta a incetat din viata la doua zile dupa ce aniversase 79 de ani. Monica Ghiuta s-a stins din viata pe 28 iulie 2019 si a fost inmormantata pe 30 iulie 2019 la Cimitirul Bellu Catolic din Bucuresti, informeaza surse media. Nascuta in frumoasa si dulcea Bucovina, tatal sau a fost diaconul Mitropoliei din Cernauti, iar aici, dupa razboi a fost seful compartimentului de nord de la Opera Romana, iar mama sa a fost o eminenta invatatoare la Scoala Centralaa din Bucuresti. Inca de cand era in ...