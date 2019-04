Doliu in Romania! Un mare luptator anticomunist a murit

Stere Mihai Derdena google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a stins si luptatorul Stere Mihai Derdena, darz si neinfricat opozant al regimului comunist. Nascut la 7 martie 1934 in satul Stana-Cadanei, din Cadrilater (in prezent, Bulgaria), intr-o familie de aromani, Mihai Derdena s-a mutat impreuna cu familia in anul 1940 in satul Caugagia, Judetul Tulcea. In timp ce era student la Facultatea de Ziaristica din cadrul Universitatii Bucuresti, a fost exmatriculat din anul IV, din cauza participarii la manifestatiile anticomuniste. (Vezi Miscarile studentesti din Bucuresti din 1956). Arestat la 8 noiembrie 1956, a fost anchetat de catre Capitanul Gheorghe Perlea, capitanul Nicolae Comanescu, locotenentul-major Mihai Necula, locotenentul-major Constantin Ia ...