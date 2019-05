Doliu in serviciile secrete din Romania! Radu Tudor a facut anunțul: A murit una dintre cele mai importante figuri ale SIE dupa '89

Doliu în serviciile secrete din România! Generalul Paul Ionescu, una din cele mai importante figuri ale Serviciului de Informatii Externe dupa Decembrie 1989, a murit vineri la varsta de 71 de ani, anunta realizatorul Antena3 Radu Tudor pe blogul personal.

„Paul Ionescu a fost un pion important al tranzitiei de la comunism la democratie in spionajul romanesc. A fost sef al unei directii operative din SIE dupa decembrie 1989, apoi indeplinind misiuni importante la Moscova si Bruxelles.

Tudorel Toader revine cu explicații despre legea recursului compensatoriu - Camera Deputaților a înlocuit cele 3 zile cu 6. MJ nu a fost de acord

Paul Ionescu a fost primul reprezentant oficial SIE la NATO in perioada 1997-2001. Din aceasta postura, Ionescu a gestionat deschiderea SIE catre valorile occidentale in plin efort al Romaniei de aderare la Alianta Nord Atlantica. Intre 1997 si 2002, Romania a derulat 5 cicluri MAP

(Membership Action Plan) care contineau criterii de reforma in toate domeniile institutionale din Romania, in special domeniile militar si intelligence. Au fost de asemenea derulate primele actiuni cu NOS (NATO Office of Security), iar in Romania a fost infiintata ANS (Autoritatea Nationala de Securitate).

In 2001, odata cu preluarea conducerii SIE de catre Gheorghe Fulga, generalul Paul Ionescu a fost numit adjunct al directorului. Echipa de adjuncti era completata de generalii Marcel Alexandru, Constantin Rotaru si Dan Chiriac.

Generalul Paul Ionescu a fost unul din cei mai importanti martori implicati ai transformarii spionajului romanesc dintr-o structura sub dictatura comunista, in Tratatul de la Varsovia la un serviciu democratic, sub control parlamentar romanesc, intr-un stat membru NATO”, scrie Tudor.