Doliu in Televiziunea Romana - Socrul lui Horia Brenciu A MURIT

Dan Dumitrescu, socrul lui Horia Brenciu, a încetat din viață, iar anunțul trist a fost făcut de una dintre colegele sale apropiate de la TVR. Dan Dumitrescu a fost regizor și operator la televiziunea română potrivit româniatv.net.

Marilena Rotaru a avut doar cuvinte de laudă despre activitatea lui Dan Dumitrescu.

"Dan Dumitrescu a plecat să filmeze și să regizeze printre îngeri.

Un profesionist care a clădit alături de alți colegi Televiziunea Română de acum 50 de ani. Am lucrat cu el mai bine de 40 de ani. Toate spectacolele de la Sala Radio și de la Ateneu ( din 1987 – Centenarul Cella Delavrancea – până în 2010 – 65 de ani de la manifestația anticomunistă de ziua onomastică a Regelui Mihai – 8 noiembrie 1945) multe din episoadele Memoriei Exilului Românesc. Am fost împreună și la Versoix, la Regele Mihai, la George Antoniade în Spania, la Dan Bădic, la Lausanne... Făceam o echipă specială pentru că modul în care colaboram se plasa într-un orizont mult diferit de cel formal, presupus și impus de ce se cheamă azi: «fișa postului». Pentru amândoi aerul se compunea din oxigen, azot și televiziune. Iubeam meseria și încercam, pe cele mai interzise sensuri, să lăsăm ceva în urma noastră. Dan se dedica necondiționat valorilor, momentelor și evenimentelor de mari emoții. Pe această scară a valorilor ne-am întâlnit, profesional și uman, și tot ce am făcut împreună poartă marca absolut specială a profesionalismului, dăruirii și solidarității lui. Am învățat mult de la el. Și din lupta în care fiecare își susținea ideile. Dueluri care nu ne-au rupt niciodată, ci ne-au dat forța să clădim, cu mijloacele televiziunii, ale spectacolului și ale puterilor noastre sufletești, o arhivă a valorilor românești. Nu pot uita bucuria de pe chipul lui, la brațul doamnei Cella Delavrancea la 101 ani, din decembrie 1988!

Citește și: Andrei Caramitru lansează un ultim avertisment: ‘Ne răzbunăm!’

Mulțumesc, Dan! Pentru tot ce-am meșterit împreună! Pentru dăruirea și sacrificiul tău! Dincolo de semnătura de pe generic, în fiecare fotogramă, bate inima ta!

Adio drag prieten și coleg! Dumnezeu să te odihnească în Împărăția Sa! Condoleanțe Sanda, Alice, Horia și copiii!", a scris Marilena Rotaru pe pagina ei de Facebook.

Horia Brenciu s-a căsătorit în 2014 cu producătorul TV Alice Dumitrescu, după opt ani de relaţie. Ei sunt părinți pentru trei fete și un băiat. Cei doi soți o au împreună doar pe Mina, iar surorile și fratele ei sunt considerați de cântăreț ca fiind tot copiii săi. Artistul și partenera lui de viață au adoptat un băiețel, pe nume Toma.