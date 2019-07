Doliu in tenis. A murit rapus de o boala crunta

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul tenismen Peter McNamara a incetat din viata la varsta de 64 de ani. Australianul suferea de cancer si a decedat in locuinta sa din Germania, informeaza presa internationala, potrivit Mediafax. Cea mai inalta clasare atinsa de McNamara a fostul locul 7 ATP, in 1983. Australianul a cucerit cinci titluri ATP, iar printre cele mai importante victorii ale carierei se numara cele impotriva lui Jimmy Connors si Ivan Lendl. Cel mai bun rezultat inregistrat de McNamara la un turneu de Mare Slem a fost accederea in semifinalele de la Australian Open, in 1980. Peter McNamara a inregistrat performante remarcabile si in proba de dubu, unde a facut o pereche de succes cu Paul McNamee. Cei doi au castigat de doua ori la ...