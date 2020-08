Doliu la Casa Alba! Robert, fratele lui Donald Trump, a murit

Robert, fratele lui Donald Trump, a murit sâmbătă, 15 august, într-un spital din New York. Robert Trump, în vârstă de 71 de ani, era internat la New York-Presbyterian Hospital din Manhattan, New York. Fratele președintelui american ar fi avut o hemoragie cerebrală din cauza unei căzături. Robert Trump a mai fost internat în spital în […]

