Doliu la Hollywood. A murit un celebru actor: "Este aproape de nesuportat sa ne contemplam viata fara el"

Actorul american Gene Wilder, cunoscut de multi pentru rolul principal din Willy Wonka si fabrica de ciocolata, a murit la 83 de ani, a confirmat familia sa, citata de BBC. Actorul a jucat si in filme clasice precum The Producers, Blazing Saddles si Young Frankenstein. Doliu in lumea sportului. A murit "Perla Neagra" Wilder a colaborat frecvent cu scriitorul si regizorul Mel Brooks, precum si cu comediul stand-up Richard Pryor. Actorul a murit duminica in Stamford, Connecticut, din cauza complicatiilor cauzate de boala Alzheimer, a spus familia sa. "Este aproape de nesuportat sa ne contemplam viata fara el", a spus nepotul sau Jordan Walker-Pearlman.