Doliu la Hollywood dupa ce a murit celebrul "Terminator"

Doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul actor american Franco Columbu a murit, joi, la varsta de 78 de ani, in natala Sardinie, inecat, in urma unui incident petrecut pe mare. Actorul s-a nascut in Sardinia, pe 7 august 1941. In anii tineretii, Columbu a practicat boxul, dar a imbratisat bodybuilding, castigand titlul de Mr. Olympia in 1976 si 1981. Dupa 1969, actorul a fost detinatorul mai multor recorduri mondiale, fiind considerat unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Tom Cruise a lansat primele imagini din ''Top Gun: Maverick'' - VIDEO Franco Columbu si actorul Arnold Schwartzenegger au fost foarte buni prieteni. Cei doi s-au intalnit pentru prima oara in anul 1965 cand au fost concurenti la competitii ...