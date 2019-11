Doliu la Spitalul Judetean Constanta! A murit doctorul Constantin Tica, considerat „ingerul copiilor”

Doliu la Spitalul Judetean Constanta! Seful clinicii de chirurgie si ortopedie pediatrica, Constantin Tica a incetat din viata la varsta de 66 de ani. Acesta era internat la Bucuresti, in stare grava, avand mai multe probleme de sanatate. Supranumit ”ingerul copiilor”, Tica a fost un renumit chirurg pediatru. De altfel, in ultimii ani, acesta a operat mai multe cazuri de malformatii urogenitale. De asemenea, urmare a interventiilor sale, echipe de chirurgi pediatri din Germania au venit la Constanta, pentru interventiile complicate.

Doliu la Spitalul Judetean Constanta!

Constantin Tica s-a nascut la 6 ianuarie 1953 la Cluj. A absolvit liceul teoretic Calistrat Hogas din Piatra Neamt si Facultatea de Medicina UMF Iasi. A fost Sublocotenent in rezerva, 1978 — 1981 medic de medicina generala in cadrul Directiei Sanitare Bacau; – 1982 — 1985 medic secundar Clinicile Chirurgie Pediatrica Spitalul Central de Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul „Sfanta Maria” lasi; medic specialist chirurgie pediatrica Spitalul Judetean Constanta.

Acesta a mai activat ca medic director al Grupului Scolar Sanitar Constanta, medic coordonator pentru unitatile de ocrotire a copilului cu handicap psihomotor, medic sef de sectie cu delegatie. In anul 1993 a dat concurs pentru functia de medic Sef de sectie si in acelasi an a participat la concurs sef lucrari Facultatea de Medicina Constanta, disciplina chirurgie pediatrica. A fost Conferentiar universitar disciplina chirurgie si ortopedie pediatrica in cadrul Facultatii de medicina, Catedra chirurgie I ACTIVITATE DIDACTICA – profesor anatomie, chirurgie Liceul Sanitar Constanta intre 1986 — 1991, Profesor universitar disciplina chirurgie Si ortopedie pediatrica in cadrul Facultatii de medicina, Catedra chirurgie I.

A murit doctorul Constantin Tica, considerat „ingerul copiilor”

„Cu durere in suflet, anuntam disparitia fulgeratoare a unui coleg drag. Aseara a plecat grabit la Ceruri profesorul doctor Constantin Tica. Avea 66 de ani. Dintre acestia , 37 de ani i-a petrecut salvandu-i pe micutii care i-au fost pacienti. Doctorul Constantin Tica a fost absolvent al Facultatii de Medicina din Iasi, promotia 1972-1978, apoi a fost medic secundar in cadrul Spitalului De Copii Grigore Alexandrescu Bucuresti. Din 1982 a venit la Directia Sanitara din Constanta, ca medic secundar chirurgie orto-infantila iar la 1 martie 1991 a fost numit medic sef al sectiei de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta.

In 2006 doctorul Constanin Tica devine Profesor Universitar in cadrul Facultatii de Medicina, fiind unul dintre membrii fondatori ai acestei facultati. A avut apartenta la numeroase societati medicale, atat din Romania cat si de peste hotare si a reusit, prin munca sustinuta, sa aduca la un nivel performant chirurgia pediatrica de la malul marii. Iubit de toti colegii si apreciat ca un excelent coordonator al activitatii din clinica de chirurgie pediatrica , profesorul Constantin Tica a fost seful sectiei pana in ziua de azi. Este o pierdere grea pentru familie si pentru noi toti, oamenii din Spitalul Judetean Constanta”, au postat cei de la Spitalul Judetean.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.