Doliu la TVR. A murit celebra voce a Teleenciclopediei - VIDEO

Mariana Zaharescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale emisiunii Teleenciclopedia, difuzata de TVR, a decedat, duminica, la varsta de 87 de ani. Anuntul decesului a fost facut de TVR. „Suntem mai saraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile Teleenciclopediei, a plecat dintre noi. Dumnezeu sa o odihneasca in pace", a transmis TVR, pe . DOLIU! Un cunoscut regizor a murit! Cati ani avea Mariana Zaharescu a lucrat mai intai la Radio, dar mai apoi a ajuns la Televiziunea Romana. „Am participat la concurs si l-am castigat. Cred ca am fost aleasa datorita tineretii mele si a vocii pe care o am. Nu o luati ca pe o lipsa de modestie, insa am fost numita 'Vocea de aur'. (...) Teleenciclopedia a fost si ...