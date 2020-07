Doliu mare in radioul romanesc. Indragitul DJ, Calin Ghorghe, a murit

A murit omul de radio Călin Gheorghe, una dintre vocile reprezentative ale Pro FM, Guerilla şi Europa FM. Anunţul a fost făcut de foştii săi colegi de la Radio Guerrilla pe pagina de Facebook a postului.

Călin Gheorghe a fost unul dintre pionierii radioului românesc de după comunism. Între 1995 – 2005, Călin Gheorghe a fost DJ la ProFM, cea mai populară staţie de radio de la acea vreme, de unde a trecut la Radio Guerrilla (2005-2015).

În ultimii doi ani a fost DJ şi la Radio Seven şi Radio Tananana, iar din februarie putea fi auzit la Europa FM, unde avea o emisiune săptămânală (joia) dedicată muzicii pop-rock. Ultima ediţie cu îndrăgitul DJ la microfon a avut loc joi, 23 iulie, ca de obicei, şi nimic nu prevestea o astfel de tragedie.

„Călin Gheorghe, fostul nostru coleg şi prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viaţă, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viaţa câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulţumim”, au scris foştii colegi de la Radio Guerilla pe contul de Facebook al postului.

„Poţi exersa vorbirea. Poţi simula entuziasmul şi/sau priceperea. Poţi chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atât de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată.

Gravă fără să devină vreodată plicticoasă şi – când era cazul – ghiduşă fără să vireze în hăhăială tembelă. Anglofonii, maeştri ai conciziei, i-ar zice (scurt şi corect) „authoritative” şi „reassuring”: de încredere şi liniştitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a transmis şi Filip Standavid, fost jurnalist Europa FM.

De-a lungul ultimilor 25 de ani Călin Gheorghe a avut zeci de emisiuni cu Andrei Gheorghe, bun prieten de-al său, care a murit acum doi ani. „A participat la peste 50 de festivaluri mari din străinătate, i-a văzut în concerte pe toţi greii rockului. Îşi aminteşte cu câtă emoţie a trăit unul dintre ultimele concerte ale trupei Oasis, când peste 100.000 de oameni au cântat absolut toate cântecele formaţiei, fără oprire”, scria Europa FM la momentul la care Călin Ghoerghe se alăturase echipei lor.