Doliu! Regizorul Tudor Axinte si sotia lui au murit in accident

Doliu in Romania. Regizorul TVR Iasi Tudor Axinte si sotia sa au pierit intr-un accident cumplit in urma cu o seara.

Totul a avut loc in comuna Probota din judetul Iasi. O masina si o motocicleta s-au izbit violent. Persoanele care se aflau pe motocicleta au murit pe loc. Din primele cercetari alte patru persoane au fost ranite.

Accidentul rutier s-a produs pe raza satului Balteni din comuna Probota, judetul Iasi, conform bzi.ro.

Sotia lui Tudor Axinte a suferit multiple leziuni si a murit pe loc. Regizorul a fost resuscitat timp de o ora, insa medicii nu i-au mai putut face nimic. La fata accidentului s-au deplasat un echipaj de la Terapie Intensiva Mobila, un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor, 12 subofiteri si mai multi politisti rutieri.

"In cursul zilei de duminica a avut loc un grav accident rutier, pe raza localitatii Balteni. Este vorba despre un impact frontal intre un autoturism si o motocicleta. In urma acestui incident au rezultat sase victime. Motociclistul, in varsta de 53 de ani, a fost gisit in stop cradio-respirator. Un echipaj SMURD A incercat sa il resusciteze, timp de o ora. Sotia acestuia a fost gasita decedata, cu leziuni multiple, fara indicatie de resuscitare. In autoturism se aflau cinci persoane, toate constiente", a precizat prof. Dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU SMURD Iasi.

