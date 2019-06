Doliu - Scriitoarea Judith Krantz a murit

Scriitoarea americană Judith Krantz, autoarea unor romane de dragoste de mare succes la public, precum "Scruples" (tradus în română sub titlul de "Tenacitate") şi "Princess Daisy", vândute în peste 80 de milioane de exemplare în întreaga lume, a murit sâmbătă la Los Angeles la vârsta de 91 de ani din cauze naturale, relatează luni dpa, potrivit Agerpres.

Romanele ei au fost traduse în peste 50 de limbi. Şapte dintre ele au fost transpuse în seriale de televiziune, soţul ei, Steve Krantz, fiind producător executiv pentru majoritatea acestora.În cărţile sale, romanciera a prezentat stilul de viaţă al unor personaje bogate şi extrem de frumoase - fără a lipsi scenele explicite de sex.Judith Krantz (născută Tarcher) s-a născut pe 9 ianuarie 1928 la New York. La scurt timp după ce a absolvit Colegiul Wellesley, în 1948, s-a mutat în Paris unde a lucrat ca publicist al unor reviste de modă. Anul următor s-a întors la New York unde a lucrat ca jurnalist pentru diferite reviste, între care "Good Housekeeping", unde a fost apoi avansată la funcţia de editor.

În 1949 l-a întâlnit pe scriitorul şi producătorul TV Steve Krantz care i-a devenit soţ. Cei doi au fost căsătoriţi timp de 53 de ani, până la moartea acestuia în 2007.



În cariera sa de 27 de ani de jurnalist, Krantz a lucrat pentru reviste precum "Maclean's", "McCall's", "Ladies 'Home Journal" şi "Cosmopolitan".



În 1977, inspirată de încurajările soţului său, Krantz a publicat primul ei roman, "Scruples", la vârsta de 50 de ani, care a avut imediat un uriaş succes la public, urmat de bestseller-ul "Princess Daisy".



Ea a publicat apoi alte romane de dragoste de mare succes precum "Mistral's Daughter", "I'll Take Manhattan", "Till We Meet Again", "Dazzle", "Scruples Two", "Lovers", "Spring Collection" şi "The Jewels of Tessa Kent".