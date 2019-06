DOLIU - Un celebru actor a murit

Actorul Bryan Marshall, cunoscut din "The Spy Who Loved Me" în care juca alături de Roger Moore, a murit la vârsta de 81 de ani, potrivit presei britanice, scrie news.ro.

În film, el l-a interpretat pe comandantul Talbot care conducea un submarin nuclear, secondându-l pe agentul 007.

Marshall, născut în Battersea, Londra, şi-a început cariera de actor în anii '60 cu un rol în "Alfie", alături de Michael Caine.

Actorul, cunoscut pentru o multitudine de roluri mici în seriale şi filme britanice, a mai jucat alături de Helen Mirren şi Bob Hoskins în filmul poliţist "The Long Good Friday", în 1980.

Stabilit în Australia din 1983, el a mai apărut în serialele "Neighbours" şi "Home and Away".