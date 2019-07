DOLIU - Un celebru arhitect a murit

Arhitectul argentinian Cesar Pelli, celebru pentru emblematicele Turnuri Petronas din Kuala Lumpur şi One World Financial Center din New York, a murit vineri la vârsta de 92 de ani, relatează sâmbătă AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Pelli, care a crescut în Argentina şi a studiat arhitectura la Universitatea Naţională Tucuman din nord-vestul ţării, este considerat un vizionar şi un formator, devenind bine-cunoscut în Statele Unite, unde a avut şi principal său cabinet de arhitectură."Doresc să transmit condoleanţe familiei şi prietenilor talentatului Cesar Pelli. Lucrările pe care le lasă moştenire în întreaga lume sunt o sursă de mândrie pentru argentinieni", a declarat preşedintele Argentinei, Mauricio Macri, pe Twitter.Juan Manzur, guvernatorul provinciei Tucuman, unde Pelli s-a născut la 12 octombrie 1926, i-a adus de asemenea un omagiu."Traiectoria mondială a arhitectului Pelli a fost o mândrie nu numai pentru locuitorii din Tucuman, ci pentru toţi argentinienii", a declarat Manzur pe Twitter, subliniind "calitatea şi monumentalitatea operelor sale", precum şi "capacitatea sa enormă de muncă".După ce a absolvit Universitatea Naţională din Tucuman, el a plecat în 1952, cu ajutorul unei burse, în Statele Unite, unde a locuit în Connecticut. Pelli a fost decanul Facultăţii de Arhitectură a Universităţii Yale din 1977 până în 1984 şi a primit medalia de aur a Institutului American de Arhitectură, precum şi zeci de alte premii.

Printre cele mai faimoase opere ale acestui arhitect de referinţă se numără Turnurile gemene Petronas din Kuala Lumpur, cu o înălţime de 452 de metri, acestea fiind cele mai înalte turnuri din lume la inaugurarea lor în 1998, titlu pe care l-au păstrat până în 2003.



Cesar Pelli a realizat de asemenea extinderea Muzeului de Artă Modernă din New York în 1984, Turnul Iberdrola din Bilbao, Centrul Financiar Internaţional din Hong Kong, Gran Torre Costanera din Santiago de Chile, Pacific Design Center din Los Angeles, Aria Resort din Las Vegas, precum şi zeci de teatre şi centre culturale din întreaga lume.



Una dintre cele mai recente realizări ale sale este Salesforce Transit Center din San Francisco, inaugurată în 2018, o staţie modernă de tranzit urban care include spaţii verzi, un centru comercial şi un amfiteatru.