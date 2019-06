DOLIU - Un celebru cantareț, caștigator a șase premii Grammy, a murit

Cântăreţul american Dr. John, câştigătorul a şase premii Grammy şi care, sub pseudonimul de scenă ''Night Tripper'' a adus atmosfera tradiţiei voodoo din New Orleans pe scena muzicală americană, devenind unul dintre cei mai apreciaţi pianişti din bogata istorie muzicală a oraşului, a decedat joi, la vârsta de 77 de ani, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Pe numele său adevărat Malcolm John Rebennack, artistul născut în New Orleans într-o familie de muzicieni amatori, printre care şi o mătuşă care l-a învăţat să cânte la pian, a decedat "în zorii zilei" după ce a suferit un infarct, a anunţat familia muzicianului pe contul oficial de Twitter al artistului.Dr. John şi-a exprimat talentul în multiple genuri muzicale, de la blues la pop, de la jazz la boogie woogie sau rock-and-roll.Personaj picaresc cu un timbru vocal unic, acest pianist desăvârşit a deschis scena muzicală din New Orleans către influenţe din rockul psihedelic în anii '60, apoi către funk, în anii '70.Cu stilul său funk-rock voodoo, cântăreţul s-a impus ca fiind unul dintre muzicienii importanţi din New Orleans, pe urmele altor maeştri ai pianului precum Fats Domino.Recompensat cu mai multe premii Grammy, acest muzician care combina limba engleză cu dialectul creol, a concertat pe scenele celor mai mari festivaluri de jazz internaţionale.

Viaţa artistului a fost marcată şi de dependenţa de droguri, din cauza căreia a petrecut timp în spatele gratiilor.



Dr. John a înregistrat circa 35 de albume, trei dintre acestea fiind recompensate cu premii Grammy - ''Goin' Back to New Orleans'', pentru cel mai bum album tradiţional în 1992; ''City That Care Forgot'', care vorbeşte despre distrugerea şi suferinţa produsă de uraganul Katrina; şi ''Locked Down'', în 2013, despre timpul petrecut la închisoare, droguri şi încercările de a-şi îmbunătăţi relaţia cu copiii săi.



A mai fost recompensat cu premii Grammy pentru duetul din 1989 cu Rickie Lee Jones în melodia ''Makin' Whoopee'' şi contribuţia sa la piesele ''SRV Shuffle'', în 1996, şi ''Is You Is or Is You Ain't (My Baby)'', în 2000.



Artistul a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2011.