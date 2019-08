DOLIU! Un cunoscut regizor a murit! Cati ani avea

Pusi Dinulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dramaturgul, poetul, regizorul de film, teatru si televiziune Pusi Dinulescu a murit la varsta de 76 de ani, miercuri seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, in urma unui infarct, au confirmat, joi, pentru MEDIAFAX reprezentantii Uniunii Scriitorilor din Romania, potrivit Mediafax. Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, Pusi Dinulescu, pe numele real Dumitru Dinulescu, s-a nascut pe 27 august 1942, in Bucuresti. In 1965, Pusi Dinulescu, care a fost unul dintre prietenii scriitorului Marin Preda, a absolvit cursurile Facultatii de Litere a Universitatii Bucuresti, iar, in 1973, pe cele ale Facultatii de Regie de film si televiziune, de la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ...