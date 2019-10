DOLIU Un IUBIT cantareț de muzica populara a MURIT in SUA

Ea e Denisa "pupila" ministrului Razvan Cuc din CA al CN Aeroporturi București pentru care s-a batut cu un pilot caruia i-a inscenat un dosar Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a intrat in centrul atentiei dupa ce a cerut directorului general al TAROM ca sa tina aeronavele la sol pe aeroporturile din tara, in asa fel incat parlamentarii sa nu ajunga la Bucuresti in timp util ca sa voteze motiunea de cenzura. Scandalul e atat de mare incat Viorica Dancila a trimis corpul de control la minister, iar la DNA s-a inregistrat o plangere penala a directorarei TAROM, Madalina Mezei, impotriva ministrului Cuc.

Madalina Mezei, directoarea demisă de la Tarom: Cuc m-a pus să identific parlamentarii de la bord și să anulez curse! Directoarea demisă de la Tarom, Mădălina Mezei, a făcut declarații de presă în care a dezvăluit cum a fost pusă de ministrul Cuc să țină avioane la sol în ziua moțiunii de cenzură.

Ziuanews are filmarea! Razvan Cuc minte de ingheata apele. S-a intalnit cu Mezei cu o seara inainte de votarea motiunii. Iata dovada! Ziuanews a dezvaluit in premiera ieri ca ministrul Razvan Cuc i-a cerut directorului general al Tarom, Madalina Mezei, cu o seara inainte de votarea motiunii de cenzura, sa retina la sol avioanele care decolau din orasele tarii spre Bucuresti, ca parlamentarii sa nu ajunga la vot. Urmarea a fost ca a demis-o pe Mezei pentru ca nu a vrut sa-i execute ordinul.

La ANAF se pun directori ca pe banda rulanta pe ultima sută de metri a guvernului Dăncilă: Fiscul a scos la concurs 66 de posturi de șefi ANAF a scos la concurs 58 de posturi de directori în cadrul administrațiilor regionale, printre care directori de regională, directori juridici, directori de colectare, de servicii interne și șefi de administrații județene fiscale.

Guess Who's Back! Dragnea contesta condamnarea la inchisoare primita in dosarul Angajarilor fictive Liviu Dragnea a depus o contestatie in anulare la sentinta de 3 ani si jumatate de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Contestatia in anulare apare inregistrata pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie astazi, 18.10.2019.

Sorina Matei arunca bomba: Judecator in spatele caruia se afla o ampla retea de clanuri interlope. E vorba despre Tudoran de la Sectia I-a Penala a Curtii de Apel Bucuresti?! Dezvaluiri teribile ale jurnalistei Sorina Matei: "Clanurile se enerveaza, le apuca toate spumele, incep sa-l fileze, intregistreze, fotografieze pe judecator, si il dau in primire cu absolut tot... Fi'su era o alta frauda teribila, folosita tot in Justitie, judecatorul a incasat bani cu nemiluita, avere, case de lux pe naspa de la interlopii care il plateau... Intra in panica rau de tot, isi da brusc demisia din magistratura. Se interneaza la spitalul de nebuni".

Dan Barna cere să fie anchetat de DNA. De ce nu are încredere în DLAF Liederul USR, Dan Barna, candidatul Alianței USR - PLUS la președinție a cerut Departamentului pentru Luptă Anti- Fraudă(DLAF) să trimită DNA documentele legate de contractele pe fonduri europene derulate de firma sa.

Viorica Dăncilă trimite Corpul de Control la Ministerul Transporturilor și la TAROM Premierul Viorica Dăncilă a dispus Corpului de Control al Prim-Ministrului începerea unei acțiuni de control la Ministerul Transporturilor și la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., în scopul clarificării aspectelor manageriale semnalate de mass-media.