Doliu - Una dintre cele mai exuberante personalitați ale televiziunii a murit

Rip Taylor, una dintre cele mai exuberante personalități ale televiziunii și gazda emisiunii "The $1.98 Beauty Show", a murit, duminică, la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, California, la vârsta de 84 de ani, potrivit variety.com, scrie Mediafax.

Taylor Rip a devenit cunoscut în urma aparițiilor sale în emisiuni precum "The Gong Show", "Password", "The Merv Griffin Show", "The Mike Douglas Show", "The Tonight Show", "Late Night with David Letterman".

Totodată, între anii 1978 și 1980, Taylor a fost gazda emisiunii de divertisment "The $1.98 Beauty Show", o parodie a concursurilor de frumusețe al cărei mare premiu era un buchet de legume putrezite.

A obținut roluri principale în producții precum "Sugar Babies", "Anything Goes, Oliver", "Peter Pan" și "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum".

Pe lângă acestea, a interpretat roluri în filme de parodie, precum "Reposessed", lansat în anul 1990 și regizat de Bob Logan, "Tăcerea pieilor/ The Silence of the Hams".

Comedianul a fost supranumit "The King of Camp and Confetti", după obiceiul său de a arunca și de a împrăștia confetti.

În anul 1968, Rip a apărut și în două episoade sin serialul "The Monkees".

La căpătâiul lui Taylor se află partenerul său, Robert Fortney.