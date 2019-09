Doliul diplomatiei romane

Marti, un diplomat roman a murit si un altul a fost grav ranit in atacul asupra ambasadei noastre de la Kabul. Pentru MAE si pentru intreg Corpul diplomatic roman este un moment de profunda tristete. Diplomatii fac parte dintr-un "corp", un corp solidar, in care, precum intr-un corp viu, suferinta unei parti se transmite tuturor celorlalte parti. Marti a murit ceva in fiecare diplomat roman.