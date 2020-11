Dominic Fritz anunta ca nu va fi votat viceprimarul propus de PNL, la Timisoara

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat că în şedinţa de plen a Consiliului Local va fi votat doar viceprimarul susţinut de USR-PLUS, nu şi cel susţinut de PNL. Fritz a adăugat că USR - PLUS nu va vota propunerea PNL decât dacă există o majoritate stabilă, scrisă, şi în Consiliul Judeţean, potrivit news.ro.

”Astăzi, o să fie pe ordinea de zi votarea comisiilor, şi cei doi supleanţi îşi vor depune jurământul. Vom vota şi un viceprimar la Primăria Timişoara. După cum ştiţi, eu l-am propus pe colegul meu Ruben Latcau din Alianţa USR-PLUS şi am făcut un apel către toţi consilierii locali din absolut toate partidele să îl votăm în unanimitate, tocmai pentru a transmite un semnal că putem colabora. În orice varianta de negociere Alianţa USR-PLUS are un viceprimar. Mă bucur foarte mult că am primit semnale că colegii de la PNL o să îl voteze pe Ruben Latcau. Din păcate, după cum ştiţi, nu e închisă niciun fel de majoritate stabilă nici în Consiliul Local, nici în Consiliul Judeţean, şi de aceea noi nu vom vota astăzi un al doilea viceprimar. Eu am luat cunoştinţă de faptul că PNL l-a propus şi o să-l propună astăzi pe Cosmin Tabăra, ca viceprimar, un coleg pe care îl respect şi îl apreciez foarte mult şi aştept să fie el al doilea viceprimar al Timişoarei”, a declarat Dominic Fritz, luni, într-o declaraţie de presă.

Primarul Timişoarei a adăugat că aşteaptă o înţelegere scrisă cu PNL.

”Suntem într-o situaţie în care de peste o lună tot ce am vorbit s-a tot schimbat, PNL-ul s-a tot răzgândit, aşa că noi vrem să ne asigurăm că înţelegerea noastră rămâne, să avem un vicepreşedinte USR la Consiliul Judeţean şi un viceprimar PNL la Consiliul Local, că această înţelegere să fie respectată. De asta eu aştept să semnăm această înţelegere în scris, poate astăzi până la ora 5.00 şi atunci putem să îl votăm pe Cosmin Tabăra. Dacă nu, lăsăm acest loc liber până când o să avem şi o înţelegere în care să avem încredere. Eu am auzit aceste zvonuri că de fapt PNL la nivel de Consiliul Judeţean să aştepte până după alegeri şi să facă o alianţa cu Pro România. Eu nu ştiu dacă e adevărat, dar vreau să înţelegeţi că sunt precaut în ceea ce priuveste aceste înţelegeri sub masă şi de aceea vreau să mă asigur că avem o majoritate stabilă, care se dovedeşte în vot atât la Consiliul Local, cât şi la Consiliul Judeţean. Noi o să-l votăm pe Cosmin Tabăra când ştim că şi la Consiliul Judeţean propunerea noastră, Cosmin Moş, va fi votat. Nu vom vota propunerea lor decât dacă până atunci avem în scris că avem o majoritate stabilă şi în Consiliul Judeţean”, a declarat Dominic Fritz.

Întrebat dacă i se pare în regulă că USR-PLUS să facă alianţe cu PSD şi PRO România la unele primarii din judeţ, edilul a răspuns că doar la Primăria Timişoara şi la nivelul Consiliului Judeţean Timiş convensieră să respecte pactul.

”Era foarte clar că aceste negocieri erau despre Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, şi nu despre 99 de UAT-uri în judeţ. E şi foarte clar că sunt multe locuri în care PNL nu vrea să aibă un viceprimar USR. Noi, din start, am spus, cadrul nostru de negociere este consiliul local şi consiliul judeţean şi tocmai faptul că acum, dintr-o dată s-a schimbat din partea PNL-ului arată că nu vor să închidă o majoritate cu noi la Consiliul Judeţean, şi dacă e aşa măcar să zică”, a mai declarat Dominic Fritz.

Şedinţa de Consiliu Local va avea loc luni după-amiază, de la orele 17.00. Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica anunţase anterior că partidul său va susţine propunerea USR-PLUS pentru postul de viceprimar al Timişoarei, dar că va avea propria propunere pentru cel de-al doilea post de viceprimar.