Dominic Fritz, despre fenomenul spagii la romani: "Am dat spaga o singura data"

Primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat la Digi24, ca a dat spaga o singura data in viata sa, in 2003, cand intra pe teritoriul Romaniei, venind din Germania. Acesta povesteste cum, de-a lungul timpului, refuzul oamenilor din autocar sa dea spaga la intrarea in Romania l-a "politizat, in sensul bun".