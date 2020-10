Dominic Fritz, dupa ce judecatorii AU REFUZAT sa il valideze ca primar: 'Este trist ca Timisoara este printre ultimele capitale de judet'

Magistraţii de la Tribunalul Timiş se vor pronunţa, miercuri, dacă vor valida sau nu mandatul primarului ales al municipiului Timişoara, Dominic Fritz. Trei contestaţii au fost depuse, iar şedinţa de judecată a avut loc marţi la Tribunalul Timiş.

În cadrul şedinţei de marţi de la Tribunalul Timiş, unde s-au discutat cele trei contestaţii privind validarea mandatului lui Dominic Fritz ca primar al municipiului Timişoara, unul dintre judecători s-a recuzat pe motiv că a făcut parte din Biroul Electoral Judeţean Timiş şi a validat candidatura lui Fritz, magistratul fiind înlocuit.

Potrivit portalului de instanţe, pronunţarea în acest caz va avea loc miercuri.

Primarul ales al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a scris pe pagina sa de Facebook că aşteaptă şi el validarea mandatului şi a felicitat-o pe colega sa Clotilde Armand care a fost validată după ce 122 de contestaţii au fost depuse împotriva validării mandatului ei, toate fiind respinse.

”Felicitări colegei mele Clotilde Armand, validată astăzi, definitiv, ca primar al Sectorului 1, care a avut de învins maşinăria vechilor partide nu doar în alegeri, ci şi în Justiţie. Împotriva ei au fost depuse 122 de contestaţii, nici una cu succes. Aştept şi eu validarea mandatului meu de primar al Timişoarei, contestată de trei persoane care resping dreptul meu de cetăţean european de a participa la alegerile locale, consfinţit de tratatele europene, Constituţia României şi legea alegerilor locale. Este trist că Timişoara este printre ultimele capitale de judeţ din România care va avea primarul validat. Am convingerea că timişorenii nu şi-au dorit asta. Pronunţarea instanţei va avea loc mâine. Nu am îndoieli că dreptul meu la candidatură va fi validat din nou, după ce deja a fost admis dosarul meu de candidatură, validată victoria mea pe baza acestui dosar, şi, după ce am fost înscris din oficiu pe lista electorală a oraşului, tocmai pentru că trăiesc aici. Azi am stat toată ziua în discuţii pe marginea scenariilor posibile pentru a pregăti sistemul de sănătate pentru preluarea şi rezolvarea cazurilor de COVID 19 în creştere. Aveţi grijă de voi şi împreună să avem grijă de Timişoara”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Contestatarii lui Dominic Fritz susţin că acesta ar fi încălcat Legea 115 / 2015, invocând Articolul 4, care prevede că ”Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese”.

Pe de altă parte, Articolul 5 al aceleiaşi legi permite să fie aleşi şi cetăţenii UE care au şi reşedinţa în România, nu doar domiciliu: ”Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi”.

Cei care au depus contestaţii susţin că Dominic Fritz nu are domiciliul în Timişoara, ci doar ”o adresă pentru care Inspectoratul General pentru Imigrări emite un Certificat de Înregistrare cu titlu implicit temporar”.