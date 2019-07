Domnisoarele cochete au agiuns vedete pe paginile pentru adulti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Babele barfitoare incep rubricuta de azi cu cateva informatiuni tare interesante de pe la noi de prin Targ, mai exact de prin lumea mondena, unde se intampla niste treburi tare simpatice. Ei, babutele au aflat ca cuconitele care se ocupa de emaginea clubului Timpout de prin dealul Copoului mai au si alte ocupatiuni, tare interesante, in timpul liber. Ei, cica dumnealor apar in niste ipostaze tare interesante, pe niste pagini de alea deocheate, pentru adulti. Acum, probabil ca domnii care platesc o caruta de gologani ca sa petreaca nitel timp cu dumnealor o sa fie tare dezamagiti de treaba asta, mai ales cand o sa vada, in scurt timp, emaginile pe care babetele o sa le scoata la iveala, cu domnitele cu pricina. Asa ca stati pe apro ...