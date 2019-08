"Domnul Lazarescu", varianta 2019: A fost gasit decedat dupa ce a plecat din spital

mort in pasaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moarte socanta in Bucuresti. Un barbat a fost gasit decedat intr-un pasaj. Totul dupa ce acesta a plecat din spitalul in care era internat. Rudele spun ca dupa ce a disparut, barbatul a ajuns la un alt spital, acolo unde nimeni nu l-a bagat in seama. O tanara din Botosani si-ar fi aruncat bebelusul abia nascut la toaleta din curte. Iubitul ei nici nu stia ca e insarcinata "Unchiul meu a disparut sambata, 10 August, in jurul orelor 15.00, din Spitalul Clinic de Psihiatrie Al. Obregia din Bucuresti (unde era internat de 3 zile pentru investigatii), din neatentia si NEPASAREA personalului medical. A fost gasit mort in noaptea de sambata spre duminica in pasajul Aerogarii, la aproximativ 10 ore dupa d ...