Donație importanta pentru lupta impotriva rasismului - Un baschetbalist australian da peste un milion de dolari

Baschetbalistul australian al echipei San Antonio Spurs, Patty Mills, îşi va dona salariile primite pentru ultimele opt meciuri din sezonul regulat al NBA, reprezentând mai mult de un milion de dolari, asociaţiilor care luptă împotriva rasismului în Australia, informează AFP, potrivit news.ro.

"Sunt mândru să anunţ că fiecare cent pe care îl voi câştiga în timpul acestor opt meciuri (n.r. - aproape 900.000 de euro) va fi donat direct asociaţiilor Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custody şi unei campanii numite We Got You, care are ca scop să pună capăt rasismului în sport, în Australia", a spus Mills, într-un videoclip pe reţelele de socializare.

Baschetbalistul în vârstă de 31 de ani, campion în 2014, este unul dintre jucătorii care doresc să sprijine mişcarea anti-rasism, deşi se află în izolare, la fel ca toţi jucătorii şi membrii celor 22 de cluburi care vor participa la sfârşitul sezonului, într-o "bulă" din Orlando.

Jucătorii NBA au început să ajungă, miercuri, la Orlando (Florida), în vederea cantonamentelor centralizate înaintea reluării campionatului, la 30 iulie, în "bula" Disney World, în ciuda unui context marcat de reapariţia răspândirii noului coronavirus în Florida.