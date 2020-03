Donald Glover a lansat online un album-surpriza

Actorul şi cântăreţul Donald Glover şi-a suprins fanii lansând duminică dimineaţă, pe site-ul donaldgloverpresents.com, un album cu 12 piese. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Albumul include piesele „Feels Like Summer”, lansată în urmă cu doi ani sub numele Childish Gambino, „Warlords”, prezentată anul trecut în premieră la Coachella, şi „Algorhythm”, disponibilă în 2019 printr-o aplicaţie de realitate augmentată. Invitaţi pe album sunt Ariana Grande, 21 Savage şi SZA. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Glover a anunţat că se retrage din proiectul Gambină în 2017, iar ultimele concerte sub acest nume au avut loc anul trecut. În vârstă de 36 de ani, Donald Glover este cunoscut din filme ca „Solo: A Star Wars Story”, „Spider-Man: Homecoming” şi „The Martian”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.