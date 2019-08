Donald Sutherland va fi recompensat pentru jumatate de secol de cariera la Festivalul de la San Sebastián

Actorul canadian Donald Sutherland va fi recompensat la Festivalul de Film de la San Sebastián de anul acesta cu premiul onorific Donostia, pentru jumătate de secol de excelenţă în interpretare, au anunţat luni organizatorii, potrivit news.ro.

Sutherland, care a jucat în aproximativ 200 de producţii, va primi distincţia pe 26 septembrie, înainte de proiecţia lungmetrajului „The Burnt Orange Heresy”, un thriller regizat de Giuseppe Capotondi, din distribuţia căruia face parte alături de Mick Jagger, Claes Bang şi Elizabeth Debicki. Acelaşi film va închide Festivalul de la Veneţia.

„Capabil să strălucească cu aceeaşi intensitate fie ca protagonist, fie în rol secundar”, Sutherland a interpretat cu talent zeci de personaje în drame, thrillere, filme horror şi science fiction.

Nu a fost nominalizat niciodată pentru rolurile lui la premiile Academiei Americane de Film, însă aceasta i-a acordat în 2017 un Oscar onorific pentru întreaga carieră.

Donald McNichol Sutherland s-a născut în 1935 în Saint John, New Brunswick (Canadá). S-a pregătit pentru a fi inginer, s-a dedicat actoriei la începutul anilor 1960. A jucat în numeroase seriale şi a debutat pe marile ecrane în 1964, cu „Il castello dei morti vivi”, de Warren Kiefer, un film de groază italian în care a jucat alături de Christopher Lee. Succesul şi recunoaşterea au venit odată cu „The Dirty Dozen” (1967), de Robert Aldrich, în care a jucat alături de Lee Marvin, Charles Bronson şi Telly Savalas.

A jucat în „M.A.S.H.” (r. Robert Altman, 1970), „Kelly’s Heroes” (r. Brian G. Hutton, 1970) şi „Johnny Got His Gun” (r. Dalton Trumbo, 1971).

A fost detectivul privat în „Klute” (r. Alan J. Pakula, 1971), în care a jucat alături de Jane Fonda (premiată cu Oscar), seducătorul libertin în „Il Casanova” al lui Federico Fellini (1976), Attila Mellanchini în fresca istorică „Novecento” (r. Bernardo Bertolucci, 1976) şi interpret principal în „Invasion of the Body Snatchers” (r. Philip Kaufman, 1978).

În 1978, a primit însemnele Ordinului Canadei.

Între filmele în care a jucat se numără „Ordinary People” (r. Robert Redford, 1980) şi „Eye of the Needle” (r. Richard Marquand, 1981), „JFK” (r. Oliver Stone, 1991), „Backdraft” (r. Ron Howard, 1991), „Buffy the Vampire Slayer” (r. Fran Rubel Kuzui, 1992) şi „Disclosure” (r. Barry Levinson, 1994), „Cold Mountain” (r. Anthony Minghella, 2003) şi „Pride & Prejudice” (r. Joe Wright, 2005).

Le-a dat replica unora ca Al Pacino („Revolution”, r. Hugh Hudson, 1985), Sylvester Stallone („Lock Up”, r. John Flynn, 1989) şi Marlon Brando şi Susan Sarandon („A Dry White Season”, r. Euzhan Palcy, 1989).

A mai jucat în regia lui Wolfgang Petersen („Outbreak”, 1995), Joel Schumacher („A Time to Kill”, 1996) şi John Turteltaub („Instinct”, 1999).

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale este preşedintele Snow în „Hunger Games”, iar în prezent el filmează cu Nicole Kidman pentru miniseria „The Undoing” creată de David E. kelley şi regizată de Susanne Bier.

A jucat recent în „Trust” (2018), serialul regizorului Danny Boyle.

A fost premiat cu Emmy şi Globul de Aur pentru rolul principal din „Cititzen X” (HBO, 1995) şi cu Globul de Aur pentru rolul secundar din „Path to War” (r. John Frankenheimer, 2002)

Cu premiul Donostia vor fi recompensaţi anul acesta şi cineastul francez de origine greacă Costa-Gavras şi actriţa spaniolă Penélope Cruz.

Cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastián va avea loc în perioada 20 - 28 septembrie.