Donald Trump a anuntat inceperea eliminarii tratamentului preferential acordat Hong Kong-ului

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la Casa Albă, că Statele Unite vor începe procesul de revocare a tratamentului preferenţial de care beneficiază Hong Kong-ul, informează AFP şi Reuters preluat de agerpres.

Vezi și: Profesorul Vasile Astărăstoae: Am arătat ca Apocalipsa COVID se amână! Am fost insultat și înjurat, dar am arătat pericolul regimului politico-medical



"Vom acţiona pentru a revoca tratamentul preferenţial pentru Hong Kong" a declarat preşedintele american, adăugând că SUA vor impune, de asemenea, sancţiuni persoanelor considerate responsabile de îngrădirea autonomiei insulei.



"Hong Kong-ul nu mai este suficient de autonom pentru a justifica tratamentul special pe care l-am acordat teritoriului după retrocedarea sa" Chinei de către Marea Britanie, a mai spus preşedintele american. În consecinţă "cer administraţiei mele să lanseze procesul de încetare a scutirilor care au permis Hong Kong-ului să aibă parte de un tratament diferit şi special. Aceasta va afecta totalitatea acordurilor (cu Hong Kong-ul), de la tratatul nostru de extrădare până la controlul exporturilor de tehnologie cu utilizare dublă sau multiplă, cu puţine excepţii", precum şi tratamentul acordat insulei ca teritoriu vamal separat de China continentală, a precizat Donald Trump.



În cadrul aceleaşi conferinţe de presă, preşedintele Trump a apreciat că legislaţia privind securitatea naţională adoptată de Beijing la adresa Hong Kong-ului reprezintă "o tragedie" pentru întreaga lume. "Acţiunea guvernului chinez împotriva Hong Kong-ului este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri care reduc statutul deţinut de mult timp şi cu mândrie de oraş. Este o tragedie pentru locuitorii din Hong Kong, din China şi efectiv pentru locuitorii lumii", a declarat Trump.



Preşedintele SUA a mai adăugat că Beijingul "nu şi-a respectat promisiunea făcută lumii de a asigura autonomia Hong Kong-ului".