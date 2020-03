Donald Trump a cautat sa obtina drepturi exclusive pentru un vaccin destinat COVID-19 - presa

Ziarul Welt am Sonntag a scris că preşedintele american Donald Trump a căutat să obţină drepturi exclusive pentru un vaccin destinat COVID-19 care este dezvoltat de compania germană CureVac. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Raportul, în care sunt citate surse, arată că liderul de la Casa Albă a oferit mari sume de bani oamenilor de ştiinţă germani care lucrează la acest vaccin. În plus, citează The Guardian, Guvernul german a intervenit pentru ca Statele Unite să nu îl poată procura. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În Germania au fost confirmate peste 2.300 de cazuri de îmbolnăvire şi 5 decese. Recent, Medicago, o companie biofarmaceutică cu sediul central în Quebec City, deţinută în proporţie de 40% de Philip Morris, a produs cu succes o Particulă de Tip Virus (Virus-Like Particle - VLP) a noului coronavirus, la numai 20 de zile după ce a obţinut gena SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala COVID-19, potrivit unui comunicat al acesteia. Producerea VLP este primul pas în dezvoltarea unui vaccin pentru COVID-19, care va fi supus unui test pre-clinic pentru siguranţă şi eficacitate. După finalizatea testului, Medicago se aşteptă să discute cu agenţiile competente din domeniul sănătăţii pentru iniţierea, în vara anului 2020 (iulie-august), a testelor clinice pe oameni. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news ...