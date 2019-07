Donald Trump a decretat stare de urgenta in statul Louisiana

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decretat vineri stare de urgenta in statul Louisiana, in contextul apropierii furtunii tropicale Barry, potrivit BBC citat de Mediafax. Furtuna a crescut in intensitate in Golful Mexic in ultimele zile, iar autoritatile au informat ca viteza vantului a ajuns la 80 de kilometri pe ora si ar putea sa ajunga la nivelul unui uragan pana cand va atinge tarmul. Specialistii se asteapta la furtuni de intensitate ridicata la New Orleans, oras afectat deja de furtuni si inundatii. Meteorologii au avertizat ca inundatiile reprezinta un pericol real, avand in vedere ca in Louisiana vor cadea precipitatii abundente, iar fluviul Mississippi aproape a depasit cotele de i ...