donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a dispus pregatirea documentelor necesare pentru gratierea mai multor militari acuzati sau condamnati pentru crime de razboi, dintre care unul urma sa compara in fata judecatorilor pentru atacarea unor civili neinarmati in Irak, a relatat sambata cotidianul The New York Times, citat de Reuters. Departamentul Justitiei intentioneaza ca activitatea pregatitoare sa se incheie in cursul saptamanii viitoare, astfel incat gratierea sa poata avea loc cu ocazia Memorial Day - 27 mai. Cea mai aspra lege anti-avort din SUA a intrat in vigoare. Iata reactia lui Donald Trump Una dintre cererile de gratiere il vizeaza pe Edward Gallagher, seful operatiunilor speciale al unitatii d ...