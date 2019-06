Donald Trump a explicat de ce NU a mai bombardat Iranul

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump a explicat in doua mesaje pe Twitter ca a fost la un pas de a lansa un atac asupra Iranului, dar ca a renuntat pentru ca atacul nu ar fi fost proportional. Liderul de la Casa Alba explicat ca daca ar fi declansat atacul bilantul victimelor ar fi putut fi de 150 de persoane, ceea ce nu ar fi fost proportional cu doborarea dronei americane. Explicatiile au venit vineri dupa amiaza pe Twitter. Donald Trump a aprobat joi seara lovituri punctuale impotriva unor tinte iraniene, cum ar fi radare si baterii de rachete, dar s-a razgandit in ultimul moment si si-a anulat ordinul inainte ca Pentagonul sa-l puna in aplicare. ”Luni (n.r. Joi) ei (n.r. iranienii) au doborat o drona c ...