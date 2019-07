Donald Trump a insistat asupra "bunelor relatii" SUA-Turcia dupa primele livrari de sisteme rusesti S-400

Preşedintele american Donald Trump a insistat marţi asupra "bunelor relaţii" dintre Washington şi Ankara după primele livrări de componente ale sistemelor ruseşti de apărare aeriană S-400 în Turcia şi pe care SUA le consideră incompatibile cu dispozitivele NATO, informează AFP şi Reuters. "Sincer, aceasta este o situaţie foarte complexă", a declarat Trump, abţinându-se, la fel cum a făcut cu puţin timp înainte şeful desemnat al Pentagonului, să critice atitudinea Ankarei în acest dosar foarte sensibil. "Ei (turcii) sunt într-o situaţie foarte dificilă", a estimat locatarul Casei Albe. Congresul american a votat mai multe rezoluţii prin care îi cere executivului să impună sancţiuni împotriva Turciei dacă aceasta nu va renunţa la sistemele de apărare ruseşti. Pentagonul i-a dat în mod oficial la începutul lui iunie un ultimatum Ankarei, acordându-i termen până la 31 iulie ca să renunţe la sistemele de apărare ruse, sub atenţionarea că va fi exclusă total din programul F-35 la care Turcia participă. Washingtonul consideră că există un risc ca S-400 să-i poată permite Rusiei să afle secretele tehnologice ale noului avion invizibil american F-35, cu care Turcia vrea de asemenea să se doteze. Potrivit lui Donald Trump, predecesorul său democrat Barack Obama este cel care se face vinovat de actuala situaţie. "Administraţia Obama nu voia să le vândă (turcilor) rachete Patriot. Aceasta a durat foarte mult timp", a spus Trump, afirmând că atunci când Casa Albă şi-a schimbat părerea, "Turcia semnase deja cu Rusia şi plătise mulţi bani". "Lucrăm asupra acestui dosar, verificăm", a conchis Donald Trump, evaziv. Duminică, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că preşedintele american Donald Trump are autoritatea de a evita sancţiunile impuse împotriva Turciei pentru achiziţionarea de sisteme ruseşti de apărare aeriană şi ar trebui să găsească "o cale de mijloc" în această dispută. "În prezent, cred că Trump nu are aceeaşi opinie ca cei de dinaintea sa (administraţia Obama) şi el a spus acest lucru în faţa lumii întregi", a spus Erdogan. "Prin achiziţia de S-400 noi nu ne pregătim de război. Noi încercăm să garantăm pacea şi securitatea noastră naţională", a adăugat el.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Alexandru Cojocaru)