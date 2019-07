Donald Trump a surprins comunitatea medicala. Ce a putut spune liderul de la Casa Alba despre rinichi

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump a luat prin surprindere comunitatea medicala, dupa ce a spus ca ”rinichiul are un loc foarte special in inima”, relateaza The Guardian. El i-a laudat apasat pe specialisti miercuri, 10 iulie 2019 anuntand un plan guvernamental de lupta impotriva bolilor la rinichi. ”Ati muncit atat de dur la rinichi. Foarte special. Rinichiul are un loc foarte special in inima. Este un lucru incredibil”, a spus seful statului american. Aceasta declaratie probabil ca ii nedumireste pe multi, dat fiind ca rinichiul nu este tocmai in inima, comenteaza cotidianul britanic. Sectiunea ”Totul despre rinichi” de pe site-ul National Kidney Foundation spune ca rinichii - majoritate ...