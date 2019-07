Donald Trump adora un fals citat al lui Reagan care-l lauda

Donald Trump adoră un citat fals al fostului preşedinte american Ronald Reagan (1981-1989) - ”nu ştiu cum să explic acest lucru, dar când l-am întâlnit pe acest tânăr am avut impresia că strâng mâna preşedintelui”, scrie Huffington Post. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Locatarul Casei Albe a repostat luni acest mesaj de pe contul @reaganbattalion, unde este însoţit de comentariul ”Drăguţ!”. Însă atât contul, cât şi citatul sunt false. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); @AndersonCooper: “’Cute’ is how a great-aunt replies to emails she’s half read…‘cute’ is like Wolf Blitzer in Daisy Dukes on roller blades.” Tonight on #TheRidiculist, Pres. Trump sharing a fake quote from Pres. Ronald Reagan with the comment, “Cute!” https://t.co/5eBwVhxJos pic.twitter.com/oEfpKMMaAh — Anderson Cooper 360° (@AC360) July 9, 2019 Iar Trump l-a căutat, deoarece mesajul datează din februarie 2017. ”Nu ştim ce l-a determinat pe preşedinte să să se întoarcă în arhive pentru a căuta şi republica acest tweet vechi şi fals”, comentează revista Newsweek. Această informaţie falsă (”fake news”) se află în circulaţie din 2016. Ea a fost publicată prima oară în 2016, pe pagina de Facebook în favoarea lui Trump “Trump Tain”, închisă în urma mai multor semnalări cu privire la publicarea unor informaţii false. Ea a revenit prin intermediul contului @reaganbattalion - o uzurpare a publicaţiei republicane @ReaganBattalion. Însă fotografia din tweet este autentică. Trump şi Regan s-au întâlnit, în realitate, la 3 noiembrie 1987, a precizat Joanne Drake de la Institutul Ronald Reagan, contact ...