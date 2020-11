Donald Trump: „Am caștigat alegerile cu 71.000.000.000 de voturi legale!”

Preşedintele american Donald Trump refuză să îşi recunoască înfrângerea, insistând că el este câştigătorul şi sugerând că au existat nereguli, informează dpa, citată de Agerpres. Preşedintele republican a postat prima sa reacţie pe reţelele de socializare la rezultatul scrutinului anunţat de media care îl dă câştigător pe democratul Joe Biden, scriind cu majuscule şi neaducând […] The post Donald Trump: „Am câștigat alegerile cu 71.000.000.000 de voturi legale!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.