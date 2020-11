Donald Trump: 'Am castigat alegerile! Milioane de buletine de vot prin corespondența au fost trimise unor oameni care nu le-au cerut niciodata!'

Preşedintele american Donald Trump refuză să îşi recunoască înfrângerea, insistând că el este câştigătorul şi sugerând că au existat nereguli, informează dpa preluat de agerpres.

Preşedintele republican a postat prima sa reacţie pe reţelele de socializare la rezultatul scrutinului anunţat de media care îl dă câştigător pe democratul Joe Biden, scriind cu majuscule şi neaducând dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale, dintre care unele au fost deja respinse de instanţă.



"OBSERVATORILOR NU LI S-A PERMIS PREZENŢA ÎN ÎNCĂPERILE UNDE SE NUMĂRĂ. AM CÂŞTIGAT SCRUTINUL, AM OBŢINUT 71.000.000 DE VOTURI LEGALE", a scris Trump într-o primă postare care a fost marcată prompt şi restricţionată de Twitter pentru difuzarea de informaţii controversate despre alegeri.



"S-AU ÎNTÂMPLAT LUCRURI RELE PE CARE OBSERVATORII NOŞTRI NU AU FOST LĂSAŢI SĂ LE VADĂ. NICIODATĂ NU S-A MAI ÎNTÂMPLAT. MILIOANE DE BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ AU FOST TRIMISE UNOR OAMENI CARE NU LE-AU CERUT NICIODATĂ!"

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!