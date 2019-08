Donald Trump anticipeaza un acord cu China, dupa gesturile pozitive din partea Beijingului

donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american, Donald Trump, a parut luni optimist cu privire la perspectivele incheierii unui acord comercial cu China, dupa gesturi pozitive din partea Beijingului, afirmand ca partile discuta in continuare si ca negocieri propriu-zise vor incepe "in foarte scurt timp", calmand astfel pietele globale care au fost agitate de noile tarife anuntate in ultimele zile de cele mai mari doua economii ale lumii transmite Reuters. Cine urmareste sa ii ia locul lui Donald Trump la Casa Alba "Ei vorbesc serios", a declarat Trump, mentionand ca au existat doua discutii in cursul noptii initiate de partea chineza, in care aceasta a indicat ca doreste sa revina la masa negocieri ...