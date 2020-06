Donald Trump anunța intervenția armatei pentru a stopa „acte de terorism intern”

Preşedintele Donald Trump s-a angajat luni să restabilească ordinea într-o ţară afectată de revolte, ameninţând că va desfăşura armata dacă nu se pune capăt violenţei în oraşele americane, informează AFP, preluat de Agerpres. Presa internaționala arată că protestele motivate de discriminarea rasială s-au extins îm 140 de orașe americane. La o săptămână după moartea George […] The post Donald Trump anunță intervenția armatei pentru a stopa „acte de terorism intern” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.