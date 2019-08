Donald Trump anunta ca SUA iese din Organizatia Mondiala a Comertului, daca e nevoie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump a amenintat marti ca SUA vor parasi Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), pe care o critica deschis pentru ca ar acorda, potrivit lui, un tratament favorabil Chinei in detrimentul SUA, relateaza AFP. "Vom pleca daca este necesar", a declarat presedintele american in fata angajatilor unei uzine chimice a societatii Shell, situata in Pennsylvania. "Stim ca ne jecmanesc de ani de zile si asta nu se va mai intampla niciodata", a mai spus miliardarul republican. Nu este pentru prima data ca presedintele american ameninta sa paraseasca organizatia mondiala pe care o considera, in timpul campaniei sale electorale, "caduca". Vara trecuta, Trump a estimat ca OMC trateaza "foarte prost" ...