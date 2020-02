Donald Trump, atac controversat pe Twitter: și-a sters imediat postarea

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat marţi de rasism pe candidatul democrat la prezidenţiale Michael Bloomberg, publicând pe Twitter o înregistrare audio cu acesta, din 2015, pe care ulterior a şters-o, transmite Reuters.

Trump a postat pe Twitter un clip audio din 2015, în care Bloomberg explica o politică folosită în perioada 2002-2013, pe vremea când era primar al New York-ului, cunoscută sub numele de “stop and frisk” (opreşte şi percheziţionează).

În remarcile respective, Bloomberg afirma că 95% dintre criminalii şi victimele crimelor sunt din rândul minorităţilor.

Remarcile s-au răspândit pe reţelele de socializare, după postarea făcută de Trump pe Twitter, semn că Bloomberg beneficiază de o atenţie mai mare în contextul candidaturii pentru nominalizarea drept candidat din partea democraţilor în alegerile din noiembrie.

Bloomberg s-a luptat mult timp cu moştenirea politicii “stop-and-frisk” pe care a utilizat-o în timpul mandatului său de primar al New York-ului, care încuraja poliţia să oprească şi să percheziţioneze pietoni, în special persoane de culoare şi hispanici.

Ani de zile după încheierea mandatului de primar din perioada 2002-2013, Bloomberg a apărat strategia respectivă ca o mondalitate eficientă de a salva vieţi. El şi-a cerut scuze cu câteva zile înainte de a-şi anunţa candidatura pentru alegerile din noiembrie.

Înregistrarea care a circulat marţi include un limbaj extrem de direct. Bloomberg afirmă că poliţia trebuie să fie acolo unde au loc infracţiunile, ”ceea ce înseamnă în cartierele minorităţilor”.

“95% dintre crime – criminali şi victime ale crimelor – au acelaşi mod de operare,” a spus Bloomberg. “Puteţi lua o descriere, să o trageţi la xerox şi să o distribuiţi tuturor poliţiştilor. Sunt bărbaţi, minoritari, cu vârste de 16-25 de ani”, afirma Bloomberg în înregistrare.

”Modalitatea în care iei armele din mâinile copiilor este să îi pui la perete şi să îi percheziţionezi”, mai afirmă Bloomberg.

Date ale poliţiei din New York arată că aproape 95% dintre victimele şi suspecţii de crimă din 2015 erau minoritari.

“WOW, BLOOMBERG ESTE UN RASIST”, a scris Trump într-un tweet pe care ulterior l-a şters. Trump însuşi a susţinut politica stop-and-frisk.

Tom Steyer, un alt aspirant democrat la nominalizarea drept candidat în alegerile prezidenţiale, şi Symone Sanders, consultant în campania lui Joe Biden, au declarat la Fox News că remarcile lui Bloomberg sunt ”triste şi demne de dispreţ”.

Alegătorii afro-americani vor forma până la un sfert dintre votanţii democraţi în cursa pentru nominalizarea drept candidat prezidenţial în 2020.

Bloomberg a făcut eforturi mari pentru a atrage voturile persoanelor de culoare, inclusiv o propunere anunţată luna trecută pentru reducerea decalajului de avere între persoanele de culoare şi americanii albi.

Marţi, Bloomberg şi-a reluat scuzele legate de politica stop-and-frisk, afirmând că a redus utilizarea acesteia cu 95% până la finalul mandatului său de primar.

”Ar fi trebuit să o fac mai repede şi mai curând. Regret acest lucru şi mi-am cerut scuze. Mi-am asumat responsabilitatea pentru că mi-a luat atât de mult să înţeleg impactul avut asupra comunităţilor persoanelor de culoare şi latino”, a spus Bloomberg.

Bloomberg nu candidează în primele patru scrutinuri democrate pentru nominalizare, dar desfăşoară o campanie naţională costisitoare, înainte de alegerile primare din martie. El a crescut în sondajele de opinie, cheltuind sute de milioane de dolari pentru reclame la televiziune.

Unii consilieri ai preşedintelui şi-au exprimat, în privat, îngrijorarea în legătură cu un posibil pericol reprezentat de Bloomberg pentru realegerea lui Trump, din cauza capacităţii acestuia de a cheltui masiv, din averea personală.

Un purtător de cuvânt al campaniei lui Trump nu a răspuns solicitărilor de comentarii legate de sprijinul preşedintelui pentru politica stop-and-frisk şi motivul pentru care Trump a şters mesajul de pe Twitter.

Trump a provoat o controversă în 2017, când a afirmat că erau ”oameni de treabă” de ambele părţi ale unui conflict mortal care a avut loc în timpul unui marş naţionalist al albilor din Virginia, care a fost perturbat de contra-protestatari.